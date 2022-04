Puderbach

Traktorgespann verursacht Probleme in Puderbach: Feldspritze behindert den Verkehr

Ein verunglücktes Traktorgespann hat am Mittwochmorgen um 8.15 Uhr für Verkehrsprobleme an der Kreuzung Hauptstraße/Mittelstraße in Puderbach gesorgt. Wie ein Bergungshelfer berichtet, hatte der Traktorfahrer einem Lkw ausweichen wollen. Bei dem Manöver sei die angehangene Feldspritze umgekippt.