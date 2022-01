Die Stadt Unkel hat viel zu tun in diesem Jahr. Nachdem der Investor sein Interesse an der Überplanung des ehemaligen Löwenburggeländes zurückgezogen hat, steht die Stadt wieder am Anfang. „Wir werden in die Akquise für einen neuen Investor gehen“, kündigt Stadtbürgermeister Gerhard Hausen an. Das Entree von Unkel, der Bahnhofsvorplatz hingegen, nimmt bereits Gestalt an.