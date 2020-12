Raubach

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat in den vergangenen Tagen viele Menschen zu sogenannten Hamsterkäufen getrieben. Besonders begehrt waren unter anderem Hygieneprodukte wie Toilettenpapier. Das ungewöhnliche Einkaufsverhalten hat auch Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft: So gingen etwa bei der Firma Metsä Tissue die Aufträge für Toilettenpapier durch die Decke. Im Werk in Raubach laufen die Maschinen deshalb auf Hochtouren.