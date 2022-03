Toilette von Grillhütte in Puderbach wurde zerstört: Ortschef ist verärgert

Eine Toilette im Anbau der Puderbacher Grillhütte Mousemich ist zerstört worden. Der verärgerte Ortschef Manfred Pees erklärt, dass Unbekannte Glasbausteine und damit auch die Toilette kaputt geworfen haben. Die Zerstörung stellte er vor Kurzem fest, als er bloß überprüfen wollte, ob die Toiletten sauber sind, bevor die nächste Gruppe kommt, die bei Waldarbeiten in der Nähe hilft, sagt er.

Ein Gemeindemitarbeiter war laut Pees zudem am Mittwoch dort, da war noch alles in Ordnung: „Es kann nur zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag passiert sein“, so Pees. Die Ortsgemeinde möchte alles wiederherrichten. Es gibt viele private Interessenten und Vereine, die die Hütte regelmäßig nutzen. Pees beabsichtigt, den Fall bei der Polizei anzuzeigen und hofft, dass sich Zeugen finden. ten