Tödlicher Unfall auf B 42 bei Rheinbreitbach: Autofahrer kollidiert mit Lkw

Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochmorgen um 7.15 Uhr auf der B 42 bei Rheinbreitbach ereignet. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam der 50-jährige Fahrer eines Renault Kangoo aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und steuerte in den Gegenverkehr. Dort stieß das Auto mit einem Lkw zusammen.

Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und erlag laut Polizei anschließend noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die B 42 musste für die Dauer von fast sechs Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Unkel und Rheinbreitbach, des Rettungsdienstes aus Königswinter sowie der Polizei Linz und des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Verkehrsdirektion Koblenz. red