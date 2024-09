Titel bleiben in Familien: Dattenberger Weinmajestäten werden beim Winzerfest gekrönt

Freuen sich auf das Erntedank- und Winzerfest am ersten Oktoberwochenende in Dattenberg (von links): Pia Klaus, Jelena Scheidt, die künftige Weinkönigin Lena Kern, Maren Birrenbach und Emily Klaus.

Freuen sich auf das Erntedank- und Winzerfest am ersten Oktoberwochenende in Dattenberg (von links): Pia Klaus, Jelena Scheidt, die künftige Weinkönigin Lena Kern, Maren Birrenbach und Emily Klaus. Foto: Verkehrs- und Verschönerungsverein Dattenberg/Marina Kurtenbach/Verkehrs- und Verschönerungsverein Dattenberg/Marina Kurtenb

Dort gab der Verein unter anderem allgemeine Informationen zum Fest und erläuterte aktuelle Regularien und Änderungen, die für das Fest beachtet werden müssen. Das Treffen bot auch die Gelegenheit, Fragen oder Anmerkungen zu besprechen. Bei der Veranstaltung stellt der Verkehrs- und Verschönerungsverein offiziell die künftige Weinkönigin vor: Lena Kern wird Anfang Oktober die Krone der amtierenden Weinkönigin Christina Kröll übernehmen.

Kindermajestät ermittelt

Neben ihr wird eine weitere junge Frau gekrönt. In Dattenberg gibt es neben einer Weinkönigin, auch eine Kinderweinkönigin samt Prinzessinnen. Dazu werden alle Dattenberger Mädchen des dritten Schuljahres angeschrieben. In einem Losverfahren wird dann die Kinderweinkönigin ermittelt. In diesem Jahr wird Romy Kurtenbach die Krone von Marisa Simonis übernehmen. Die Krönung der Weinkönigin sowie Kinderweinkönigin findet am Winzerfestsamstag, 5. Oktober, auf dem Marktplatz Dattenberg statt.

Doppeljubiläum befeuert Festumzug

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist ein Doppeljubiläum: Elfriede Kess war vor 60 Jahren Weinkönigin in Dattenberg und ist die Großmutter der künftigen Weinkönigin Lena. Elfi Jäger hatte den Titel vor 40 Jahren inne und ist die Großmutter der künftigen Kinderweinprinzessin Romy. Diese besonderen Momente spiegeln sich sicher auch im großen Festumzug am Winzerfestsonntag, 6. Oktober, wider, wie der Verein abschließend in seinem Bericht schreibt.