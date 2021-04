Die Sitzung des Jugendhilfeausschusses (JHA) der Stadt Neuwied stand am Dienstag, 20. April, ganz im Zeichen der Digitalisierung. Dies war zum einen der Tatsache geschuldet, dass es pandemiebedingt die erste rein virtuelle Sitzung des Ausschusses per Videokonferenz war. Zum anderen wurde über den Aufbau eines Internetportals für die Jugend in Neuwied beraten.