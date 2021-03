Die SPD an Rhein und Wied kann es also doch noch: Gewinnen. Damit war – in diesem Maße – nicht zu rechnen, nachdem in der jüngeren Vergangenheit so ziemlich jede politische Entscheidung in Stadt und Kreis Neuwied zuungunsten der Sozialdemokraten ausgegangen ist. Die Partei hat im Kreis an Profil verloren.