Thomas Vis nicht mehr nominiert: Heike Resch tritt in Dierdorf an

Bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2019 sind Holger Kern (SPD), Ulrich Schreiber (FDP) und Thomas Vis (CDU) gegeneinander angetreten. Am Ende wurde Vis zum Dierdorfer Stadtbürgermeister gewählt. Nun wird Thomas Vis nicht weitermachen, somit wird es einen neuen Stadtbürgermeister geben oder eben diesmal eine Stadtbürgermeisterin. Denn der Stadtverband der Dierdorfer CDU schickt diesmal eine Kandidatin ins Rennen.

Die CDU schickt Heike Resch (dritte von links) ins Rennen, die als Kandidatin für die Stadtbürgermeisterwahl in Dierdorf antritt. Foto: Werner Knappe

Mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtverbandes, Heike Resch, an der Spitze wird die CDU der Stadt Dierdorf in die Kommunalwahl gehen. Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, Heike Resch als Stadtbürgermeisterkandidatin zu nominieren, ist aus einer Pressemitteilung des Stadtverbandes zu entnehmen.

Heike Resch freut sich laut Pressetext über das einstimmige Votum des Vorstandes. „Aufgrund ihrer Berufs- und Lebenserfahrung in Kombination mit ihrer Präsenz und Vernetzung in vielen Bereichen sehen wir Heike Resch als Kandidatin, um Dierdorf mit frischen Ideen nach vorn zu bringen. Wir sind froh, jemanden mit einer solch umfangreichen Kompetenz vorschlagen zu können“, ist sich der Vorstand einig, heißt es in dem Schreiben weiter. Stadtbürgermeister Thomas Vis, der nach 15 Jahren nicht mehr für dieses Amt kandidiert, erklärt zur Kandidatin: „Heike Resch bringt nicht nur die menschlichen Fähigkeiten mit, um Partnerin für die Bürgerinnen und Bürger, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt und der Einrichtungen, die Vereine, die Feuerwehren und Hilfsorganisationen, die sozialen Initiativen und unsere Unternehmen zu sein.“

Erfahrungen aus der Selbstständigkeit

Sie sei mit ihrem beruflichen Hintergrund auch eine kompetente Fachfrau auf dem Gebiet der Digitalisierung. Er ergänzt: „Ihre Erfahrung in der freien Wirtschaft und aus ihrer Selbstständigkeit sowie ihr großes ehrenamtliches Engagement qualifizieren sie dazu bestens. Dierdorf und seine Stadtteile mit neuen Ideen in eine gute Zukunft zu führen, ist das gemeinsame Ziel.“

In der anstehenden Mitgliederversammlung wird dann über die Kandidatin und die Listenzusammenstellung entschieden, steht zudem in der Pressemitteilung. Die CDU der Stadt Dierdorf werde ein starkes Team hinter der Bürgermeisterkandidatin aus allen Stadtteilen und der Kernstadt präsentieren, heißt es abschließend. Nun bleibt abzuwarten, welche Parteien noch einen Kandidaten oder eine Kandidatin für die Stadtbürgermeisterwahl in Dierdorf aufstellen.

