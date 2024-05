Thomas Junior möchte Ortsbürgermeister von Neustadt bleiben: „Bewährte Politik fortsetzen, offen für Neues“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Thomas Junior (63), zwei Kinder, ehrenamtlicher Ortsbürgermeister in Neustadt, Mitglied in vielen Vereinen wie SF Neustadt, Funkengarde, Förderverein St. Josefshaus und Ehrenstein, Anual, Bachpaten und einige mehr.

Mein politischer Werdegang

Seit 25 Jahren für die CDU im Ortsgemeinderat, zwölf Jahre im Verbandsgemeinderat, fünf Jahre Erster Beigeordneter und fünf Jahre Ortsbürgermeister in Neustadt. Mitglied in vielen Ausschüssen.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Die bewährte Politik in der Ortsgemeinde fortsetzen, trotzdem offen sein für Neues. Mit einem soliden Haushalt so viele Projekte wie möglich zum Wohle unserer Einwohner umsetzen. Die Infrastruktur verbessern, besonders im Bereich Straßen und Digitalisierung. Nahversorgung sichern. Die VG unterstützen bei der Ansiedlung neuer Haus- und Fachärzte auch in Neustadt. Ansprechbar sein für die Sorgen und Nöte der Einwohner und helfen, wo ich kann, damit die Lebensqualität in unseren Ortschaften ständig verbessert wird.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Der Ausbau mit Glasfaser wird in unseren Ortschaften abgeschlossen. Es werden weitere Wanderwege und Fahrradwege erschlossen. Ein Neubaugebiet und zwei Gewerbegebiete werden umgesetzt. Die Gemeindewege werden ständig verbessert, und ich werde denen, die für den Ausbau und die Erneuerung von Landes- und Kreisstraßen zuständig sind, immer wieder auf „den Geist gehen“ in der Hoffnung, dass sich endlich mal was tut.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich möchte oft zu viel auf einmal.

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam mit euch für die Ortsgemeinde.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.