Thomas Boden möchte Ortsbürgermeister von Roßbach bleiben: „Bewährtes erhalten, Zukunft gestalten“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Thomas Boden, 54 Jahre alt, Bankbetriebswirt. Lebe seit meiner Geburt in Roßbach und bin stark im Dorf- und Vereinsleben verwurzelt. Neben einer langjährigen Vorstandstätigkeit in der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft bin ich noch aktives Mitglied im Tambour-Corps und in zahlreichen örtlichen Vereinen.

Mein politischer Werdegang

Seit 2009 im Gemeinderat und dem Verbandsgemeinderat. 25 Jahre Mitglied in der CDU. Seit 2014 Beigeordneter unsrer Ortsgemeinde. Im Juli 2022 wurde ich zum Ortsbürgermeister gewählt.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Das kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Miteinander ist Basis für eine lebendige, lebens- und liebenswerte Gemeinde. Hierzu tragen ganz maßgeblich unsere örtlichen Vereine bei. Diese möchte ich weiterhin unterstützen. Beim Land werde ich mich für eine Sanierung der L 255 und L 256 einsetzen.

Zahlreiche junge Familien sind in den letzten Jahren nach Roßbach gezogen. Hierfür wurden Baugebiete erschlossen, Wohnraum geschaffen und die Infrastruktur gestärkt. Das will ich auch in Zukunft fortsetzen. Auch möchte ich weiterhin jederzeit für unsere Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Baumaßnahmen Kita „Im Zwergenreich“ beenden. Erschließung der Gemeinde mit Glasfasernetz, Ausweisung neuer kleiner Wohngebiete und Flächen für Klein- und stilles Gewerbe, Einrichtung eines barrierefreien Seniorencafés und eines Jugendtreffs. Nachhaltige Energieversorgung – unter anderem durch Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden. In Anbetracht eines stark angespannten Haushalts lässt sich dies nur im Rahmen einer verantwortlichen Finanzpolitik umsetzen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich bin manchmal zu ungeduldig.

Das ist mein politisches Motto

Bewährtes erhalten, Zukunft gestalten.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.