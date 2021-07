Nach Monaten der Corona-bedingten Schließung ist es am 15. Juli wieder soweit: Die Landesbühne Rheinland-Pfalz nimmt ihren Spielbetrieb wieder auf – und das in der besonderen Atmosphäre des Englischen Gartens der Abtei Rommersdorf in Heimbach-Weis. Wie Theaterintendant Lajos Wenzel im RZ-Gespräch schildert, sollen einen Monat lang zahlreiche Open-Air-Aufführungen stattfinden – bei jedem Wetter.