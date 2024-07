Plus Heimbach-Weis

Theatergruppe Inflagranti feiert im September Premiere: Harvey macht in Heimbach-Weis die Bühne unsicher

Von Regine Siedlaczek

i Seit März proben die Darsteller ihr neues Stück „Harvey?!“, das im September aufgeführt wird. Foto: Ute Hartmann

Im Frühjahr haben die Arbeiten an dem Stück begonnen – nun steht im September in der Abtei Rommerdorf die Premiere an.