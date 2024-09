Theater in der Abtei Rommersdorf: Inflagranti brillieren mit Komödie „Harvey?!“

Anzeige

Mit der Komödie „Harvey?!“ ist es Ute Hartmann und der Theatergruppe Inflagranti erneut gelungen, großes Theater auf die Bühne der Abtei Rommersdorf zu bringen. Das berichtet die Abtei-Rommersdorf-Stiftung über die Premiere. Seit 34 Jahren freut man sich in Heimbach-Weis auf die Aufführungen von Inflagranti. Das Ensemble um die Organisatorin, Regisseurin und Schauspielerin Ute Hartmann hat für die Saison 2024 ein Stück ausgesucht, dessen Inhalt vor allem dem älteren Publikum bekannt sein dürfte.

1950 kam der Film „Mein Freund Harvey“ mit James Stuart und Josephine Hull in die Kinos, nachdem das Theaterstück bereits Jahre zuvor am Broadway erfolgreich aufgeführt worden war. Eigentlich eine Komödie, aber genauer betrachtet eine tiefsinnige und nachdenklich machende Geschichte über das Leben und wie man es schafft, akzeptiert zu werden, auch wenn man „eine Macke hat“.

Glänzend aufgelegtes Ensemble

Die gelungene Premiere begeisterte das Publikum: Mitreißend das Spiel von Werner Drießen in der Rolle des immer freundlichen und netten Elwood P. Dowd. Tina Bleidt brillierte als seine Schwester Veta. Ihr Verhalten zwischen Hysterie und Verzweiflung ließ einen lachen und mitfühlen. Anette Brog als Vetas Tochter Myrtle Mae spielte wunderbar die heiratswillige junge Frau, schwankend zwischen Mitleid für den Onkel und Scham, sich mit ihm in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Überhaupt war das gesamte Ensemble, das rund 20 Akteure umfasst, glänzend aufgelegt. Dabei schlüpfen einige der Darsteller gleich in mehrere Rollen. Gekonnt werden die Szenenübergänge und Bühnenumbauten so gestaltet, als wären sie Teil des Stückes. Abgerundet wird das Theatererlebnis durch die Musiker um Klaus Mäurer, die immer wieder dezent einzelne Szenen untermalen. Aber auch hinter den Kulissen agieren viele Helfer, die mit dazu beitragen, dass die Aufführungen in dieser Form möglich sind.

Inflagranti hat angekündigt, die Einnahmen der Vorstellungen wieder zu einem großen Teil an gemeinnützige Einrichtungen zu spenden. So sollen in diesem Jahr zwei Jugendorganisationen sowie die Abtei-Rommersdorf-Stiftung bedacht werden.