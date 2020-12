Neuwied

Rund drei Monate ist es nun her, dass Björn Shabanaga in Berlin seinen ersten großen Auftritt hatte – gestern Abend konnte er den besonderen Moment gemeinsam mit seiner Familie noch einmal am Fernseher miterleben. Der 13-jährige Neuwieder stand bei „The Voice Kids“ auf der Bühne und buhlte bei den Blind Auditions um einen der letzten Plätze in den Teams der fünf Coaches. Gleich zwei Stühle drehten sich während seines Auftritts um, der von Sasha und der von Max Giesinger. Auch wenn letzterer sich richtig ins Zeug legte, entschied sich Björn schließlich für das Team von Sasha.