Nach und nach trudelt ein Auto nach dem anderen auf dem Parkplatz am Bürgerhaus in Block ein. Aus einem steigt ein älteres Ehepaar, aus einem anderen eine Frau mittleren Alters. So bilden um kurz vor 13 Uhr insgesamt rund ein Dutzend Neuwieder eine kurze Schlange vor dem neuen Schnelltestzentrum, das seit Mittwoch vergangener Woche Abstriche anbietet. Dann öffnet sich auch schon die Tür und einer nach dem anderen tritt ein – Abstand und Maske heißen natürlich auch hier die treuen Wegbegleiter.