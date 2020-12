Asbach

Für Kinder und Jugendliche haben die Kinderärzte der Gemeinschaftspraxis in Asbach jetzt eine Corona-Ambulanz eingerichtet. Die Praxis öffnet am Donnerstag und bietet täglich von 10 bis 12 Uhr Sprechstunden an. In der Ambulanz sollen die Kinder und Jugendlichen nicht nur auf das Virus getestet, sondern auch weiterbehandelt werden, sollte sich der Verdacht bestätigen, erklärt Kinderärztin Verena Marcinkowski aus der Gemeinschaftspraxis.