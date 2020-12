Asbach

Seit dreieinhalb Wochen ist sein Test auf Covid-19 negativ. Schon in wenigen Tagen wird eine Maschine der Bundeswehr den italienischen Corona-Patienten, der Anfang April in lebensbedrohlichem Zustand in die Asbacher Kamillus-Klinik kam, wieder nach Italien fliegen, wo er in seiner Heimat eine Reha beginnt. Entsprechend gelöst ist die Atmosphäre bei Pflegenden und Ärzten auf der Station, die sichtlich erleichtert sind, dass die Genesung des 64-Jährigen aus Bergamo so gut vorangeht.