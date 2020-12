Linz

Mit einem zweiten PCR-Gerät hat das Zentrum für Labordiagnostik am Verbundkrankenhaus Linz/Remagen seine Kapazitäten zur Testung auf Covid-19 noch einmal erweitert. Die Klinik hat ihr Konzept zur Teststrategie an die neue Coronavirus-Testverordnung des Bundes angepasst und den zuständigen Gesundheitsämtern in den Kreisen Neuwied und Ahrweiler vorgelegt, um es bewilligen zu lassen, teilt sie mit.