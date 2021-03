Testen, behandeln und impfen: Landrat lobt Pandemiebekämpfung im Kreis Neuwied

Testen für Alle, Corona-Ambulanzen, Fieberambulanz und Impfen – das ist die aktuelle Doppelstrategie in der Pandemiebekämpfung. Hierzu wurden unter anderem die Kapazitäten im Impfzentrum in Oberhonnefeld ausgeweitet. Das Ziel sind fast 6000 Impfungen pro Woche, teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit. Spätestens seit dem 15. März wurde auf einen Zwei-Schicht-Betrieb an sieben Tagen in der Woche umgestellt – vorausgesetzt, das Impfzentrum bekommt genügend Impfstoff geliefert und Impftermine seitens der Landesterminvergabe zugeteilt. Parallel entstehen gerade an vielen Stellen sogenannte „Teststellen“. Dort können sich die Bürger einmal wöchentlich kostenfrei und ohne Anlass testen lassen. Grund genug für Landrat Achim Hallerbach, das Versorgungsnetzwerk im Kreis Neuwied noch einmal im Detail vorzustellen.