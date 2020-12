Neuwied

Rettung in Sicht für den Neuwieder Automobilzulieferer „Assembly & Test – Europe GmbH“ – kurz ATW – und seine 210 Mitarbeiter. Nachdem der kanadische Mutterkonzern ATS Anfang September völlig überraschend das Aus für seine Tochterfirma verkündet hatte, bahnt sich nun eine spektakuläre Übernahme an: Nach gesicherten Informationen unserer Zeitung will Tesla das Werk kaufen.