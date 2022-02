Tempo 30 für Neuwied: Jetzt gibt die Papaya-Koalition Gas

Die Stadt Neuwied soll der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ beitreten. Einen entsprechenden Antrag hat die Papaya-Koalition aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FWG für die Stadtratssitzung an diese Donnerstag gestellt. Eine Kernaussage der Initiative ist das Bekenntnis zu Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstraßen. Ganz neu sind solche Ideen in Neuwied allerdings nicht. Erst im vergangenen November war das Vorhaben, die Tempo-30-Zonen in der Innenstadt auszuweiten, im Stadtrat gescheitert – am Widerstand der Papaya-Koalition.