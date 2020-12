Rheinbreitbach

Was 1996 als Technologie- und Gründerzentrum mit großen Erwartungen an den Start gegangen und jahrelang als Vorzeigeprojekt vermarktet worden ist, steht nun vor dem Verkauf. Die Rede ist vom Technologiezentrum für Oberflächentechnik (TZO) in Rheinbreitbach. Der Kreistag hat jetzt den Weg für die Bluhm Weber Gruppe in Rheinbreitbach frei gemacht, die die Immobilie übernehmen möchte, um zu expandieren.