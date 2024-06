Plus Neuwied Technik-Campus in Neuwied ist eröffnet: Eintauchen in die Welt der Technik Von Charley Burke i Mithilfe von künstlicher Intelligenz wurde Chatbot LEA entwickelt, der den Azubis das Lernen erleichtern soll. Foto: Charley Burke Für alle Freunde der technischen Weiterbildung, Digitalisierung und Industrie hat der Technik-Campus der IHK-Akademie in Neuwied an diesem Wochenende seine Türen geöffnet. Dieser ist nicht neu, aber für Millionen modernisiert. Lesezeit: 2 Minuten

Die IHK-Akademie ist die Bildungseinrichtung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz. Sie ist an drei Standorten im Kammergebiet präsent: in Koblenz, in Bad Kreuznach und eben in Neuwied, wo sich der umfassend modernisierte Technik-Campus befindet (die RZ berichtete). Das Gebäude an der Andernacher Straße bietet auf mehr als 2200 Quadratmetern Platz ...