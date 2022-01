Wegen eines Fehlers in der Netzwerktechnik haben die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle in Montabaur seit Samstag keinen permanenten Zugriff mehr auf das analoge Funknetz. Ausgenommen davon blieb der Westerwaldkreis. Somit konnten die jeweils benötigten Einsatzkräfte in den Kreisen Neuwied und Altenkirchen bei Notfällen nur teilweise zentral alarmiert werden.