Tausende Dahlien zum Weinfest: Blumenkorso verzaubert Erpel einmal mehr

Von Heinz Werner Lamberz

i Weinkönigin Lara mit ihren Weinprinzessinnen Marie und Toni fahren mit ihrem gekrönten Wagen durch die Straßen Erpels. Den Wagen zieren Tausende Dahlien. Foto: Heinz-Werner Lamberz

Mit Fug und Recht kann sich Erpel auf die Fahnen schreiben, mit das schönste Weinfest der Region zu veranstalten. Schon am Freitagabend begann das Fest mit einem malerischen Fackelzug durch in die Gassen der „Alten Herrlichkeit“, wie sich Erpel nennt. Höhepunkt war natürlich der Blumenkorso am Sonntag, der nach der Einstellung des Korsos in Bad Ems weit und breit seinesgleichen sucht.