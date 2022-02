Tatort Bushaltestelle: Vandalismus in der VG Asbach erreicht neue Dimension

Das Aufkehren von Glasscherben am Sonntagmorgen ist in einigen Orten der Verbandsgemeinde (VG) Asbach mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Immer wieder kommt es zu Fällen von Vandalismus. Das Ziel: Bushaltestellen. Bereits im Januar wurden einige Neustädter Wartehäuschen mutwillig zerstört (wir berichteten), am vergangenen Wochenende haben sich die Sachbeschädigungen auf weitere Orte ausgeweitet. Die Bürgermeister sind verärgert, der Vandalismus erreicht mit 13 zerstörten Bushaltestellen eine neue Dimension.