Tante-M-Shop Alternative für Leutesdorf? Treffen am 22. März geplant

Mau sieht es mit der Nahversorgung in Leutesdorf aus. Aus diesem Grund sieht die CDU-Gemeinderatsfraktion in der Ansiedlung einer Tante-M-Filiale eine neue Möglichkeit zur Verbesserung der Nahversorgung in Leutesdorf. Aus diesem Grund brachten die Christdemokraten einen entsprechenden Antrag in die Hauptausschusssitzung am Montag ein. Das Tante-M-Konzept biete eine gute Alternative zu bekannten Dorfladenkonzepten, sagte Markus Konitzer.