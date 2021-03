Oberhonnefeld-Gierend

Tankstelle in Oberhonnefeld überfallen: Täter bedroht Mitarbeiterin mit Schusswaffe

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist es am Freitagabend um 22 Uhr zu einem bewaffneten Überfall auf die Tankstelle Bell-Oil in Oberhonnefeld-Gierend gekommen. Kurz nach Ladenschluss bedrohte ein Mann die Angestellten mit einer Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten und flüchtete zu Fuß in Richtung Willroth.