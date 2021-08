Zur Karnevals-Hauptsaison des vorigen Jahres hielt das „Lachende Schlosstheater“, was der Titel des Stücks versprach: Darin nahmen Boris Weber und Tammy Sperlich die Eigenarten des Karnevals aus Neuwied und der Umgebung liebevoll auf die Schippe. Eine Neuauflage schien vorprogrammiert – doch obwohl Weber in der Rolle als Rainer im vorigen Sommer in Rommersdorf den Versuch unternahm, den Karneval zu retten: Die Session 2021 fiel aus.