Plus Puderbach Tag der offenen Tür bei VG-Werken Puderbach: Einblicke in eine spannende Abwasserwelt Von Charley Burke i Besucher aller Altersgruppen interessierten sich für die hochmoderne Technik der Abwasserbehandlung. Foto: Charley Burke Am Tag der offenen Tür haben die Verbandsgemeindewerke Puderbach Besucher willkommen geheißen. Mitarbeiter boten ihnen die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Abwasserbehandlung zu werfen und sich über Störquellen im Abwasser sowie Abwasserreinigung zu informieren. Lesezeit: 2 Minuten

Die Gruppenkläranlage Hölzches Mühle, die an der L 267 zwischen Puderbach und Raubach liegt, wurde in den Jahren 1984 bis 1986 errichtet und unmittelbar nach ihrer Fertigstellung in Betrieb genommen. In den Jahren 2011 bis 2020 wurde die Gruppenkläranlage von 35.000 Einwohnerwerten (EW) auf 49.000 EW erweitert und das Reinigungsverfahren von ...