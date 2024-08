Plus Leutesdorf

Tafeln und genießen am Strom: Leutesdorfer Winzer laden zu Veranstaltung am Rhein

Von Jörg Niebergall

i Eine Jury hat die am schönsten dekorierten Tische prämiert, die auf den Wiesen am Rhein aufgebaut waren. Foto: Jörg Niebergall

Die Leutesdorfer Winzer haben am Wochenende traditionell zum „Tafeln am Strom“ auf den Wiesen am Rhein eingeladen. Dabei konnten sie sich gegenüber dem Vorjahr über mehr Besucher freuen.