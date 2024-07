Plus Leutesdorf

„Tafeln am Strom“ bekommt neues Konzept: Leutesdorfer Winzer und Verkehrsverein laden ein

Von Simone Schwamborn

i Die Vertreter der „Städtischen Weingüter“ unterstützen Leutesdorfer Weinsteigwinzer sowie den Verkehrs- und Verschönerungsverein und rühren ebenfalls die Werbetrommel für das Leutesdorfer Weinpicknick „Tafeln am Strom“ am 3. August. Foto: Simone Schwamborn

Anfang August sind wieder Weinliebhaber und Freunde kulinarischer Überraschungen an die lange Tafele in der Platanenallee in Leutesdorf eingeladen. Dabei besticht die Aktion „Tafeln am Strom“ mit einem geänderten Konzept.