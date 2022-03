Immer in der Fastenzeit registrieren die Verantwortlichen der Tafel Neuwied weniger Eingang von notwendigen Lebensmitteln. Auch jetzt ist das so, heißt es in einer Mitteilung. Nun verschärfe sich die Situation aber durch die wachsende Zahl von Menschen aus der Ukraine, die nun auch bei der Tafel Neuwied Hilfe suchen.