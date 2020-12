Neuwied

Hinter der Heilig-Kreuz-Kirche bildet sich eine lange Schlange. Unter die Wartenden reiht sich der ältere Mann mit Vollbart, der beide Hände an seinen Rollator presst, genauso wie die junge Mutter in der schwarzen Jacke, die die Hand ihrer Tochter fest umschließt. Sie stehen an diesem wolkenverhangenen Freitag vor der Neuwieder Tafel, um den wuchernden Salatkopf, die Packung Spaghetti oder die ein wenig gefleckte Bananenstaude abzuholen.