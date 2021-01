Kreis Neuwied

Beim Blick in den Kreis Neuwied ist klar: Der zweite Lockdown wird uns mindestens noch bis Ende des Monats begleiten. Fachgeschäfte, Fitnessstudios und Friseursalons sind geschlossen, es sind weniger Menschen auf den Straßen unterwegs, viele Betriebe sind in Zwangsferien oder Kurzarbeit. Doch einige Berufsgruppen müssen auch in dieser Zeit arbeiten, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten: die sogenannten systemrelevanten Berufe sind in aller Munde. Doch wie sind solche Betriebe in der Pandemie aufgestellt, damit etwa die Straßen vom Schnee geräumt sind und der Müll abgeholt wird?