Plus Kasbach-Ohlenberg

Susanne Lux übernehmen Sie: Zum ersten Mal ist eine Frau an der Spitze von Kasbach-Ohlenberg

Von Sabine Nitsch

i Hat den Dialog mit den Bürgern gesucht, um zu wissen, wo der Schuh drückt: Susanne Lux. Foto: Sabine Nitsch

Susanne Lux will als neu gewählte Ortsbürgermeisterin die Bürger in die Belange des Ortes mehr einbeziehen und unter anderem auf Kreis- und Verbandsgemeindeebene die Gesundheitsvorsorge voranbringen – doch das ist bei Weitem nicht alles. Was sie noch alles vor hat, erzählt sie im RZ-Gespräch.