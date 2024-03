Plus Windhagen

Supermarkt in Windhagen: Ergebnis der Einwohnerbefragung wird nun verkündet

Von Daniel Rühle

i Kommt ein neuer Supermarkt nach Windhagen? Die Entscheidung liegt beim Rat, doch die Bürger hatten nun die Chance, abzustimmen. Foto: dpa/Oliver Berg

Lesezeit: 2 Minuten

Nun ist es so weit, das Ergebnis der Einwohnerbefragung zur Ansiedlung eines Vollsortiment-Supermarkts in Windhagen liegt vor. Am Donnerstag im Gemeinderat wird Ortsbürgermeister Martin Buchholz das Ergebnis schließlich verkünden. Dann liegt der Ball mit diesem Stimmungsbild der Bevölkerung erneut beim Gemeinderat, der dann über die Fortführung oder die Einstellung der Planungen entscheiden muss.