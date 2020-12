Dierdorf-Wienau

Im Labor tüfteln die Mitarbeiter von Makat Candy Technology im Dierdorfer Stadtteil Wienau mit den Kunden neue Süßwaren aus, die den Markt für Naschkatzen erobern sollen. In kleinen Chargen sollen Aussehen und vor allem der Geschmack perfektioniert werden. Neben Schokobonbons und mehrlagigen Weingummis stellen sie in diesem Rahmen auch Gummibärchen her, die am Ende des Probelaufs noch kühlen müssen, um verzehrt werden zu können. Doch hauptsächlich zeichnet sich Makat für die Produktion von Spezialmaschinen für die Süßwarenindustrie aus, nun in einer neuen Konzerngruppe.