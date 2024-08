Plus Neuwied

Südseefeeling in Neuwied: Beste Festivalstimmung beim „Creole Summer“

Von Rainer Claaßen

i Das Creole-Summer-Festival hielt auch am Sonntag mit der Band Caracou und Sängerin Jana Pöche einen musikalischen Leckerbissen bereit. Foto: Jörg Niebergall

Schon seit einigen Jahren ist der „Creole Summer“ ein fester Bestandteil in Neuwieds Veranstaltungskalender. Exotische Musik unterschiedlichster Färbung lockt am letzten Augustwochenende auf die Wiese zwischen dem Bootshaus des Wassersportvereins und dem Springbrunnen der Goethe-Anlagen. In diesem Jahr bot das Wetter fast perfekte Rahmenbedingungen für die drei Bands, die Pascal Stoltze vom Amt für Stadtmarketing nach Neuwied eingeladen hatte.