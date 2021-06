Hätte ein Dorfladen im Weinort eine Chance? Eine ganz eindeutige Antwort gibt eine Machbarkeitsstudie darauf nicht, aber doch einige Hinweise, was wohl auf Nachfrage stoßen würde und was eher nicht. „Der Bedarf für einen Dorfladen ist nicht gewaltig ausgeprägt, aber es macht Sinn, dass man sich damit weiter auseinandersetzt“, lautet das Fazit von Markus Gietzen bei der der Ortsgemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Leyscher Hof.