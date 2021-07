Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 10:14 Uhr

Kreis Neuwied

Stromausfall: Vier Minuten ohne Saft in und um Neuwied

Ein Fehler im vorgelagerten Übertragungsnetz hat am späten Montagabend zu einem Stromausfall in Teilen von Neuwied und in weiteren Orten im Kreis geführt.