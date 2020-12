Stromausfall rund um Linz: Bagger beschädigt Kabel

Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 11:13 Uhr

Weil ein Bagger bei Tiefbauarbeiten ein Kabel beschädigt hat, ist in und um Linz am Mittwoch für etwa eine Stunde der Strom ausgefallen.

Gegen 13.15 Uhr kam es in Linz sowie in Teilen von Rederscheid, Ohlenberg, Rheinbreitbach und Vettelschoß einer Unterbrechung in der Stromversorgung, heißt es in einer Pressemitteilung der Syna GmbH.

Durch Netzumschaltungen habe das Team der Syna-Netzleitstelle den Großteil der Betroffenen nach rund 35 Minuten wieder mit Strom versorgen können. Gegen 14.15 Uhr waren laut Syna alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt. „Die Reparatur wird durch unser Service-Team vor Ort durchgeführt.“