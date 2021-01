Am Montagnachmittag um 14.18 Uhr ist es in Teilen von Asbach und Neustadt zu einem Stromausfall gekommen, wie die Syna GmbH gegenüber der RZ mitteilte.

In manchen Ortsteilen war die Stromversorgung nach etwa einer Stunde wieder hergestellt, in anderen dauerte es noch bis 16.15 Uhr. Grund für die Störung war ein umgestürzter Baum in einer Freileitung, so die Syna.