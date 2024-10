Plus Windhagen Strittiges Thema im Windhagener Gemeinderat: SPD und Grüne wollen Supermarkt beerdigen Von Daniel Rühle i Braucht Windhagen nun einen Supermarkt, oder nicht? Während im Frühjahr eine Mehrheit der Bürger in einer Einwohnerbefragung die Ansiedlung eines Vollsortimenters unterstützte, wollen SPD und Grüne das Projekt mit Blick auf die Kommunalwahlergebnisse nun beerdigen. Foto: Fabian Sommer/dpa Seit mehr als einem Jahr schwelt das Thema Nahversorgung in der reichen Ortsgemeinde Windhagen. Die Angebote von Investoren zur Ansiedelung eines Supermarkts liegen vor, doch es gibt Widerstand. Nun könnte das Projekt beerdigt werden. Lesezeit: 2 Minuten

In Windhagen wollen SPD und Grüne den in Planung befindlichen Vollsortimenter zur wohnortnahen Versorgung beerdigen. Ein entsprechender Antrag soll in der kommenden Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, beraten werden. Rückblick: Im Jahr 2023 wurde die Möglichkeit, einen Supermarkt in die Gemeinde gesetzt zu bekommen, zum Politikum. Während ...