In Oberbieber ist eine Debatte um das Freibadgelände entbrannt, auf dem der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) momentan einen Biergarten betreibt. Der SPD-Ortsverein wünscht sich eine Wiedereröffnung des Familienfreibads oder eine Hybridlösung aus Biergartenbetrieb und Schwimmtraining für Vereine am Abend. Der HVO argumentiert hingegen, dass ein Betrieb in diesem Jahr den wirtschaftlichen Ruin des Vereins bedeuten könnte.