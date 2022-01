Dagmar Both, Ingo Wilhelmi und Rolf Zimmermann kämpfen dafür, dass es in Bad Hönningen einen statt drei Abrechnungsbezirke für den wiederkehrenden Betrag (WKB) bei Straßensanierungen gibt. Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat über ihren Einwohnerantrag. Die Beschlussvorlage der Verwaltung sieht vor, das Thema auf der Agenda zu behalten, aber erst einmal eine am Verwaltungsgericht anhängige Entscheidung abzuwarten.