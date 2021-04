Streit um Baugebiet spaltet Rat: Knapper Beschluss in Buchholz

Demokratie bedeutet, dass Menschen mit unterschiedlicher Meinung lebhaft miteinander diskutieren und am Ende ist man bei einer Abstimmung in einer Mehrheit oder einer Minderheit. Der Buchholzer Gemeinderat hat dies in seiner jüngsten digitalen Sitzung einmal mehr gezeigt, als man beschloss, den Plan für das Baugebiet „Hammelshahn-Süd“ in der Form weiterzuführen wie bisher – wenn auch für den Weg bis zu dieser Entscheidung viel Rede- und Abstimmungsbedarf der Ratsmitglieder notwendig war. Die Beschluss – welcher nach zwischenzeitlichem Antrag auf Vertagung schlussendlich doch getroffen wurde – fiel am Ende knapper aus als gedacht.