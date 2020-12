Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 16:41 Uhr

Neuwied

Streit an einer Ampel in Neuwied eskaliert: Fahrrad fliegt auf die Motorhaube

An einer roten Ampel in Neuwied ist eine Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, entstand der Streit in der Blücherstraße, als der Radfahrer rechts an mehreren vor der Ampel wartenden Autos vorbeifahren wollte. Einer der Pkw-Fahrer sah das im Rückspiegel und versperrte dem Radfahrer den Weg.