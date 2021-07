Streit am Bau: Wohnungsübergabe in Neuwieder Innenstadt um Monate in Verzug

Im Herbst vergangenen Jahres unterschreibt der 32-jährige Julius Bleier (Name von der Redaktion geändert) einen Vertrag für eine Eigentumswohnung in der Neuwieder Innenstadt, die laut Papier Ende Februar bezugsfertig sein wird. Es soll ein Schritt zu mehr Selbstständigkeit und finanzieller Absicherung sein. Heute ist der junge Mann desillusioniert, lebt bei seinen Eltern, und der Traum von der eigenen Wohnung ist in weite Ferne gerückt. Bleier sieht die Verzögerung durch die ausführende Baugesellschaft aus der Region verursacht. Diese gibt an, dass der junge Mann an seiner Lage durchaus selbst Schuld hat. Wir klären auf, welche Käuferrechte bei nicht fristgerechter Fertigstellung von Immobilien bestehen.